全球太陽能導電漿料製造龍頭碩禾(3691)第三季營收27億台幣回到2016年單季水準，第四季前2個月的營收月增連2月下滑，但仍維持年增2位數的成績，前2月營收累計約16億元。根據Solar Power Europe預測，全球太陽光電新增裝置容量持續上升，預計在2024年達到199.8GW。2020年雖因疫情影響裝機量不如預期144GW，全年僅安裝112GW，但長期來看新增裝機量僅向後遞延，在全球減碳趨勢下，太陽光電裝置容量維持11.32%年化成長率，帶動電池與模組量上升。法人估碩禾2020及2021年EPS分別為3.9元、4.5元。

法人分析，碩禾第三季以來營收成長原因：1)銀價至今年7月開始高漲，公司庫存便宜銀粉有效維持銀漿類產品低廉價格與成本，提高客戶下單量。2)三星因與杜邦導電漿專利侵權官司無法提高獲利，今年九月退出導電漿料市場，市占率約7%由一線大廠均分，提高碩禾市占。3)碩禾過往取得杜邦導電漿專利，相對中國本土漿料廠吸引有意出口太陽能模組廠商下單，同時碩禾相對國外廠商更加貼近中國太陽能模組製造市場，提高市占率。

碩禾常年以生產太陽能板導電漿為公司營收主體，第三季導電漿營收盤24.4億台幣，占公司營收89.74%；線材材料營收2.09億台幣，占比7.67%；太陽能自有電廠躉售電費收入0.67億台幣，占比2.48%；其他收入包含子公司芯禾儲能電池正極材料自今年Q2開始有營收貢獻，占比0.11%，貢獻0.03億台幣。

(時報資訊)