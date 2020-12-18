後疫情年代的布局重點，保德信投信看好消費產業商機！保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，若有意布局消費產業商機，不妨側重美國龍頭產業，一來能掌握美國龐大的本土消費力道，同時也可透過美國最具創新營運的電商平台，參與全球新消費商機的崛起，另外，有鑑於網路購物、付費串流媒體及社群平台正快速取代傳統娛樂消費模式，包括電子商務、娛樂新媒體、社群廣告等消費產業，亦為值得納入布局的標的。

美國企業的創新能力在全球首屈一指，隨著疫情改變全球民眾的消費習慣，這些領導品牌也搶先一步拓展新興消費的新藍海，例如亞馬遜除了不斷獲取傳統市場份額，也同步搶攻線上零售市占率，近年更憑藉龐大會員及數據跨足線上影音、數位廣告與雲端服務市場。

點選國內投信發行的全球消費基金包括:保德信全球消費商機證券投資信託基金，野村全球品牌證券投資信託基金，華南永昌全球精品證券投資信託基金，復華全球消費證券投資信託基金，街口全球時尚精品證券投資信託基金，永豐主流品牌證券投資信託基金等。

根據統計國內投信發行的全球消費型基金，以保德信全球消費商機基金與野村全球品牌基金投資於北美的比重最高，雙雙逾七成，其中又以保德信全球消費商機基金投資北美的比重最高，達76.74%；從績效來看，布局北美比重較高的基金，績效也相對出色。

楊博翔說明，亞馬遜今年加快投資於自有配送體系的速度，聚焦建構更多終端配送中心數量，進而提振亞馬遜自營配送比例達40%，預期進入2021年更將升至75%，從而創造出同業難以匹敵的競爭優勢，有助於挹注營收再上一層樓。

(時報資訊)