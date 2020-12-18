美國新一輪紓困方案可望有解，帶動四大指數全數走揚，其中道瓊、那斯達克以及S&P500等美股三大指數刷歷史新高，日韓股市漲跌互見，帶動台股今開高9.2點、報在14268.13點，其後指數墊高，早盤後更一度在台積電轉強下，指數急拉、最高達14329點，守穩所有均線之上，今收周線挑戰7連紅。

權值股方面，今普遍震盪整理，台積電(2300)ADR下跌0.82%，今震盪開出，股價於平盤附近遊走，9:50後獲買單拉抬發動攻勢，也帶動台股指數拉高，股王大立光(3008)開低後一度翻紅，股價於平盤附近整理，鴻海(2317)亦震盪於平盤附近，蘋果三大指標股並無明顯撐盤作用，其餘權值股方面，聯發科(2454)小漲震盪，持穩於700元之上，面板雙虎友達(2409)跌幅在1%以內，群創(3481)則在盤上震盪小漲。

電子股比重占7成以上，熱門族群有比特幣、記憶體以及MOSFET(金氧半場效電晶體)，比特幣升破23,000美元，概念股齊揚，挖礦概念股青雲(5386)跳空漲停，麗臺(2465)大漲逾8.5%，撼訊(6150)大、映泰(2399)等也全面走揚，族群漲勢整齊；記憶體族群華邦電(2344)、旺宏(2337)、南亞科(2408)等漲幅落在0.5%~1%；國際IDM廠第四季將MOSFET等功率元件全產能調撥支援5G基礎建設、車用電子及電動車等高毛利市場，包括筆電及平板、伺服器、遊戲機等相關MOSFET訂單，幾乎全由台灣業者拿下，今族群反映營運利多，富鼎(8261)大漲逾7%、大中(6435)漲幅逾3.5%，尼克森(3317)、杰力(5299)走揚約3%。

傳產股方面，全球貨櫃輪大缺櫃，BDI近10天上漲15%，今四維航(5608)攻上漲停鎖住，陽明(2609)大漲逾6%，長榮(2603)、萬海(2615)上漲逾2.5%，三檔個股均寫下波段新高。

分析師表示，目前指數仍位於各期均線之上，且月線墊高至14000點關卡，成為下檔強勁支撐，整體多頭格局不變，考量台股12月進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，指數仍有高點可期，拉回皆為買進良機，持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、汽車、電動車、基建等財報利多及第四季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)