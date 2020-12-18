聯電ADR大漲6.84%，聯電(2303)今開高0.95元至47元，漲幅約2%，但買盤追價力道不強，股價未再進一步強攻。外資本周連續四天共賣超聯電56407張。

聯電ADR大漲0.54美元，漲幅6.84%，換算每股達台幣48.08元。聯電周四收高至46.05元，今早持續反攻。但因市場買盤集中航運股，電子股追價動能不強，聯電早盤股價多在47元以下狹盤。

聯電於12月8日創下51.7元，逾12年新高後，15日回檔至44元止跌，近三天股價呈現逐日上揚。

聯電受惠8吋晶圓漲價，今年業績明顯增加，明年營運將持續比今年成長。同時，12吋晶圓代工需求也強勁，聯電日前董事會通過新台幣286.56億元資本預算執行案，將擴充南科廠12吋產能。

聯電指出，這次資本預算執行案將於明年執行，將主要用以擴充南科廠12吋產能，其中又以28奈米製程占大宗，因應客戶強勁需求。

聯電目前產能利用率逼近滿載，估計明年資本支出將會高於今年的10億美元。

此外，因應8吋晶圓代工需求強勁，聯電也不排除再收購8吋晶圓廠。

(時報資訊)