華為宣布，在法國小鎮Brumath建立集團在中國以外首間工廠，預計2023年投產。

法國工廠將生產4G和5G基地台零部件，包括晶片組和主板，產品供應給歐洲客戶。

華為表示，將為法國工廠投資2億歐元，預計年產值10億歐元，工廠於2021年底開工建設，落成後將創造300個職位。

Brumath地理上接壤德國，華為稱，建立法國工廠有助集團擴大在歐洲大陸的業務，有助連接23個研發中心、超過100間與華為合作的大學，以及逾3,100個供應商。

(工商 )