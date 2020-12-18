落戶歐洲 華為在歐首間工廠設在法國小鎮 10:402020/12/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為宣布，在法國小鎮Brumath建立集團在中國以外首間工廠，預計2023年投產。 法國工廠將生產4G和5G基地台零部件，包括晶片組和主板，產品供應給歐洲客戶。 華為表示，將為法國工廠投資2億歐元，預計年產值10億歐元，工廠於2021年底開工建設，落成後將創造300個職位。 Brumath地理上接壤德國，華為稱，建立法國工廠有助集團擴大在歐洲大陸的業務，有助連接23個研發中心、超過100間與華為合作的大學，以及逾3,100個供應商。 看重歐陸市場 華為在法國設首座海外網路設備廠 德國推5G新規 華為重獲商機 (工商 ) #華為 #法國 #首間 #法國小鎮 #Brumath 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國將限制在軍事基地供電系統使用中國的電力設備 11:282020/12/18 財經 回應德國有條件放行參與5G 華為砸70億德法邊境建首座海外廠 11:082020/12/18 財經 歐洲議會通過涉疆決議 陸駐歐盟發言人：停止政治操弄 09:102020/12/18 兩岸 工具機景氣 朱志洋看好明年復甦 04:102020/12/18 產業．科技 台中連鎖加盟創業展今日登場 12:222020/12/18 財經 勞動基金炒股案 金管會擬究責投信負責人 04:102020/12/18 財經要聞 歌唱臺灣：連續殖民下臺語歌曲的變遷 04:102020/12/18 藝文副刊 低調炫富 凡爾賽文學走紅 04:102020/12/18 兩岸新聞 情感半山腰 水瓶鯨魚 為愛而畫 04:102020/12/18 藝文副刊 全球首個地區 歐洲新冠肺炎病故破50萬 04:502020/12/18 國際 港籍博士分享中山創業經歷 04:102020/12/18 兩岸新聞 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 全球貨櫃航運市場 陷入瘋狂 - 財經要聞 - 工商時報 擔心印度還不了債 今年外資流出近4000億破紀錄 - 財經 打房升級！房地合一稅趨嚴 - 財經要聞 - 工商時報 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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