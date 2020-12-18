回應監管 螞蟻下架互聯網存款產品 10:402020/12/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螞蟻集團已將互聯網存款產品下架，僅已購買產品的用戶可見相關產品。 據北京商報報導，目前，支付寶針對未持有互聯網存款的用戶，在理財頁面對銀行存款產品進行了下線處理。 報導引述螞蟻集團方面回應稱，根據監管部門對於互聯網存款行業的規範要求，目前螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。 螞蟻表示，會認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。 消費旺 陸內需基金漲聲大 瑞典5G華為出局 德有條件放行 (工商 ) #互聯網 #螞蟻 #下架 #存款 #監管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高通吃蘋果 IC設計Q3業績王 04:102020/12/18 產業．科技 新生活經濟學 碎片化時代解方 04:102020/12/18 產業特刊 陸本土冷鏈失守 雞腿包裝現陽性 04:102020/12/18 話題觀察 港籍博士分享中山創業經歷 04:102020/12/18 兩岸新聞 新產品助陣 禾聯碩：明年營運是最好一年 04:102020/12/18 證券．權證 丘鈦擬分拆昆山微電子回A股上市 04:102020/12/18 全球財經 低調炫富 凡爾賽文學走紅 04:102020/12/18 兩岸新聞 超高速網通A＋台灣國家隊成立 04:102020/12/18 產業．科技 美10州告谷歌 壟斷數位廣告 04:102020/12/18 全球財經 三年三條 中華電加大投資國際海纜 04:102020/12/18 財經要聞 11月營收報佳音 IC設計逆勢衝 04:102020/12/18 證券．權證 財經熱門新聞 全球貨櫃航運市場 陷入瘋狂 - 財經要聞 - 工商時報 川普將否決國防授權法 - 財經 - 工商 劉泰英警告「上14000 台股危險了」謝金河給5字消災 - 財經 打房升級！房地合一稅趨嚴 - 財經要聞 - 工商時報 台積叛將爆陸廠殺進7奈米 驚洩5奈米現況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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