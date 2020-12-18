螞蟻集團已將互聯網存款產品下架，僅已購買產品的用戶可見相關產品。

據北京商報報導，目前，支付寶針對未持有互聯網存款的用戶，在理財頁面對銀行存款產品進行了下線處理。

報導引述螞蟻集團方面回應稱，根據監管部門對於互聯網存款行業的規範要求，目前螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。

螞蟻表示，會認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。

(工商 )