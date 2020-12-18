中華經濟研究院表示，台灣防疫成效顯著，今（2020）年全年經濟成長率預估約為2.38％，成長趨勢以第2季為谷底、呈現V形發展。隨著疫苗研發利多，各國經濟逐步回復，2021年臺灣經濟成長表現持續攀升，預估全年成長表現約3.73％。

中華經濟研究院長張傳章表示，2020年成長模式呈現「外熱內平」情勢，2021年台灣經濟將走出「內熱外溫」，期待明年下半年邊境管制可機會解封的情形下，再創景氣的榮景。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，就成長模式觀察，2021年成長貢獻則倚賴國內需求支撐，內需在消費與投資挹注下成長貢獻3.43個百分點；而國外淨需求貢獻0.30個百分點。因比較基期因素，以及疫苗研發接種之時程等因素，第1季成長率約3.32％、第2季為成長高峰，成長率可望達5.48％。

彭素玲並表示，對於2021年台灣經濟成長預測，許多單位或機構近期都有很多估測，中經院的3.73％，與主計總處、中央銀行的估值都相近，目前就屬全球信評機構穆迪估測的4.5％最高，應該機構看好台灣數位轉型的大好契機。

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