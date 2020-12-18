鴻海教育基金會響應台北市教育局推動的新興科技教學應用計畫，與台北市教育局、臺灣大學IBM量子電腦中心聯手舉辦「量子電腦種子教師培訓營」，由包括台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞在內的台大、中原等多校老師共同開設60小時師資培訓課程，並於18日舉行結訓典禮，一共有來自15所學校、跨數學、物理與資訊的25位種子教師取得結業證書。這些教師將成為台北市高中職辦理量子課程的先驅教師，台北市也將成為全台第一個將量子科技納入課綱的縣市，帶領高中職學生一起探究神秘的量子世界。本次研習營將數學、物理與資訊領域的三位專任教師編為一組，以邊上課邊撰寫教材的方式進行培訓，更透過遠端連線IBM量子電腦系統演練高運算位元規格，了解演算法如何在量子電腦上計算，實際感受量子電腦的威力後，更能培養研發量子電腦課程教案及教材的能力。

積極推動量子教育的教授張慶瑞認為30歲以下的年輕世代未來必將廣泛接觸與應用量子知識，所以量子資訊教育需要從小培養，才能讓知識變成習以為常的常識，不過由於目前還沒有適合高中職以下階段學生研讀的量子科技教材，所以本次培訓營就希望能在培養量子教育師資的同時，也邀請種子教師們一起籌備量子教材。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，基金會曾在今年暑假舉辦高中職生量子營隊，原本只打算開放50名學生上課，卻收到近400名學生報名，這就代表年輕學子對於新興的量子科技很有興趣，希望師資培訓營能加速量子教育的腳步，讓前瞻性的高科技能力根植年輕世代。」，汪用和也分享鴻海公司特別在今年中成立了鴻海研究院，並在其下設立量子計算研究所，就代表了鴻海公司高度看好量子科技對未來世界的影響力；而台北市教育局也於18日揭露將在109年下半學年度攜手鴻海教育基金會讓量子新教材正式上線，並且進行教學演練示範，期待這批量子科技種子教師能將這門學問，用淺顯易懂的語言讓學生對量子知識產生興趣，迎接量子新時代的來臨。

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