川普(Donald Trump)雖輸掉總統大選，但美國對川普主義(Trumpism)信仰堅定者大有人在，從商務部周四(17日)公布第3季美國民眾個人平均收入數據可見端倪，50個州全數下滑，4個跌幅超過20%的州有3州在大選時都是川普勝出的紅州(紅色為共和黨代表色)。

跌幅最多是西維吉尼亞州30%，川普在該州拿下69%選票，收入下降超過20%的另外3州分別是密西根、肯塔基、奧克拉荷馬，川普在後2者得票率分別是62%、65%，唯一輸掉的密西根也拿到48%。

荷包縮水幅度最小的州理論上應該要支持現任總統，不過2個跌幅最低的州都是拜登(Joe Biden)獲勝，分別是跌幅不到1%的喬治亞還有約1.6%的加州。其中喬治亞州明年1月5日還有2席參議員的終選，將影響民主黨能否全數掌握參、眾兩院，及拜登能否完全執政。

美國商務部強調個人平均收入仍比1年前高，但與第2季增長36%相較，所有州全線下跌仍怵目驚心，特別在股市不停大漲下還出現這種現象，分析師認為這更凸顯新紓困法案過關的急迫性。

為了在聖誕節政府休假前通過新紓困法案，美國國會正在加快審議過程，眾議院議長、民主黨籍裴洛西(Nacy Pelosi)表示周四已經取得一些進展。據美國媒體報導，法案規模約9000億美元，包括中小企業援助、直接發放現金以及聯邦失業補助，此消息被市場普遍認為是美股3大指數道瓊工業、標普500、那斯達克周四全數創下歷史新高主因。

(中時新聞網)