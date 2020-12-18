台中市政府警察局第四分局黎明派出所日前接獲報案，指南屯區某醫院內有一名迷失老人，警員許銘甫立即前往協助，到場後報案的醫院志工表示，老翁看完醫生後，手持藥袋在醫院大廳徘徊數十分鐘，詢問需要什麼協助時，老翁面露緊張，而且無法明確表達，只好向警方求助。

員警了解情況後，先替老翁找座位歇息，在聊天關懷過程中，得知老翁今早因身體不適自行就醫，到醫院才發現忘記帶錢包及健保卡等身分證明文件

台中市警察局第四分局黎明派出所員警，幫助迷途老人返家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

老翁於是向醫護人員報姓名待日後繳費，但是身分證號及住址仍無法詳細訴說，所幸員警使用人臉辨識系統，順利得知老翁身分姓楊， 今年87歲，便先將老翁載返派出所安置。

員警也立即聯繫上老翁家屬，得知老翁平時與孫子同住，但其孫子因人在外地工作無法及時趕回，員警擔心老翁獨自返家恐會再度迷途，於是主動載送老翁返回西屯區住處，老翁孫子得知員警特地將爺爺護送回家後，對警方頻頻致謝。

黎明派出所所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者有失智或記憶退化情形，要多給予關心陪伴並留意家人去向，出門時以手機或紙條表明去處，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，也可在衣物繡上聯絡地址或聯絡方式，以利警方迅速聯繫上家屬，幫助家人返家團圓。

(中時 )