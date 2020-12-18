新北坪林生態浩劫 外來魚種肆虐

新北市坪林區好山好水，不僅是休閒旅遊去處更是重要茶鄉，但市議員劉哲彰卻發現，坪林區北勢溪內外來魚種肆虐，吳郭魚、鯉魚、美國大嘴鱸魚、曲腰魚等外來魚種，已嚴重威脅原生魚種生存空間。對此，農業局表示，將由區公所研擬改善辦法。

劉哲彰說，坪林屬於水源保護區，吳郭魚、鯉魚、美國大嘴鱸魚、曲腰魚等外來魚種不該出現於北勢溪中，如今牠們已成為強勢魚種，香魚、溪哥、苦花、石賓等原生魚種將會滅絕。

美國大嘴鱸魚根本不應該出現於北勢溪流域，曲腰魚有「總統魚」之稱，本生存於日月潭一帶，如今也成為坪林的一項特色，原生魚種都是珍貴的本土魚種，他日前前往坪林加油站旁的親水吊橋查看，幾乎已不見原生種魚類。

此外，近年來有些宗教團體放生，卻未顧慮到溪流內的原生魚種，強勢的外來魚種大魚吃小魚，甚至以原生種的魚卵為食，當務之急要想辦法清理外來魚種，不然將是坪林的生態浩劫。

「坪林是最後一塊淨土！」劉哲彰感嘆說，深坑區內的溪流多已被吳郭魚占據，若再不搶救恐怕就沒有原生魚種的生存空間。試問，若遊客到坪林旅遊，卻發現溪流內都是吳郭魚、鯉魚，對於觀光也是一大衝擊。

劉哲彰建議，針對外來種入侵，短期內可以開放釣客垂釣，透過釣魚相關協會管控，邀民眾一起清除外來魚種，此外，宗教放生更應加強宣導「生態保育」觀念，要放生就要放生當地的原生魚種。

農業局表示，溪流管理等由區公所負責，以往的清除外來種活動均由公所規畫，公所後續會進一步研擬改善辦法。

新北市議員劉哲彰日前前往坪林加油站旁的親水吊橋查看，幾乎已不見原生種魚類。（劉哲彰提供／葉書宏新北傳真）

(中時 )