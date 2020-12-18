大部分人收到親朋好友的喜帖，都會準備一個紅包出席沾沾喜氣，但婚宴紅包金額應該包多少，成了許多人討論的話題。不知是否最近常曝光許多「包太少」遭炮轟文章，一名網友就在臉書發文抱怨，他與女友從台中北上參加大學的婚宴，女友卻包了一個「大紅包」，聽了理由更是讓他傻眼，2人為此吵了好幾天，金額曝光立刻引發網友熱議。

原PO在靠北女友發文表示，他與女友都在台中上班，近日女友收到大學同學的喜帖，婚宴地點在台北，兩人討論後決定安排2天1夜台北之旅參加婚禮，「因為是在台北的飯店，女友表示希望不要包太少，結果所謂的不要太少，竟然是12000。」

原PO說，女友解釋因為她同學是IG網紅，粉絲很多，怕包太少被發文針對「我說那就不要去吃，人去送禮就好，我們還是去台北玩，但她偏偏不聽，執意要包12000去吃喜酒，為了這件事情我們吵了好幾天。」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「那請她自己去 然後自己包」、「讓她自己出錢包啊」、「2人紅包12000這是搶劫吧」、「自己的朋友不是都自己負責紅包的嗎？ 看來你是一個人體ATM無誤 」、「這算朋友嗎，眼瞎了」、「網紅真是氾濫」。

PTT八卦板日前有網友發文問：「台北2個人參加婚宴，包3600很失禮？」，有人認為，台北市1桌1萬7到2萬出頭，兩人包3600元，這樣一來新人就賠錢了，並要原PO先打聽宴客飯店一桌的價碼、看看宴客地點，再決定禮金金額也不遲，其他網友也贊同「看飯店價值包紅包，是常識」。，

也有人表示，自己有多次收禮金經驗，一般上班族兩人來都包3600居多，整場根本收不到幾個兩人包6000的。難怪原PO氣女友出手大方，包了12000大紅包。

(中時新聞網)