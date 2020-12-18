專業醫材廠達亞(6762)今日以每股267.98元上櫃，今年將啟動擴產，預期新廠將在2023年完工，明年營運可望優於今年，不過，多頭反應冷淡，今日以270元開出後，曾一度壓低至267元，多空在平盤附近攻防，並未出現蜜月行情。

全球前十大醫材廠目前已有4家是達亞客戶，達亞2019至2020年成長來自Ethicon手術吻合器，2021至2024年成長將來自CGM、Bigfoot的胰島素注射器／幫浦／人工胰臟、Boston Scientific的Lotus、Procept的水刀機器人、Credence的安全針頭、Ethicon的數位手術系統平台(含括手術機器人)，2025至2030年營收的大幅成長則來自Ethicon數位手術系統平台(含括手術機器人)及Bigfoot人工胰臟。

達亞目前配合醫療器材大廠及新創公司高達80家，超過5300件醫療器材產品關鍵零組件生產經驗。目前客戶群除了母公司益安，其餘來自美國。達亞提供醫療器材零組件的模具開發與製造、零組件射出成型、半成品與成品組裝，公司專精於醫療器材二類及三類產品零組件生產製造研究開發與設計，並致力於發展醫療器材製造與組裝核心技術，從產品製造可行性評估、模具設計與製造，射出成型、次製程及成品組裝、委外滅菌製程等，提供完整服務及穩定品質，快速服務客戶的產品開發需求。

(時報資訊)