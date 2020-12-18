英國央行周四宣布，維持基準利率0.1%不變，並且計畫維持目前購買政府公債的速度不變，直到明年初。

英國央行表示，維持每周購買44.4億英鎊英國公債，直到明年一月。作為計畫的一部分，英國央行在11月公布新增1500億英鎊的購債計畫，並維持總購債8950億英鎊的計畫不變。

英國央行的幾乎中立持平，符合市場預期，認為央行衡量先前購債力度和當前疫情發展，以及特別是脫歐談判正在進行中，央行會靜待脫歐談判的結論和細節。央行仍預期按計畫在明年底前完成資產購買計畫。

路透評論認為，央行貨幣政策的適當發展路徑，將視脫歐談判的新貿易安排對於供需和匯率影響來達成平衡；如果未能達成新協議，英鎊會匯率可能下滑，通膨可能更高，GDP成長將受損。

在通膨目標達成良好進展之前，預計央行不會收緊貨幣政策，而這將取決於脫歐談判後的新的貿易安排，以及疫情發展情勢。

英歐相關談判高層在周四發出悲觀的言論。英國首相發言人周四表示，除非歐盟實質地改變立場，否則「非常有可能」不會有新協定。歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)周四悲觀地表示，要克服「巨大差異」將是「非常地有挑戰性」。

首相強生(Johnson)和萊恩在周四進行電話討論，英相發言人在雙方結束對談後表示，首相強調，現在的談判進入嚴峻的情勢；時間剩下非常短，除非歐盟立場實質地改變，現在看起來非常有可能沒有協議；如果沒有協議，英國和歐盟會變成朋友，英國對待歐盟就像對待澳洲一樣。

萊恩則在推特上指出，巨大差異仍待彌補，特別是在漁權，彌補工作室非常有挑戰性的。

英國首席談判代表佛羅斯(Frost)在領導人電話結束後表示，情況非常的嚴重，「進展似乎受阻」。

(時報資訊)