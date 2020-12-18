市場投資人對美國能夠在年底前，就能推出另輪抗疫紓困方案，抱以樂觀期待心態，故美股三大指數全面收高。恆生指數上(17)日大漲逾兩百點後，早盤卻開低27點，為26650點，國企指數也開低15點為10529點。不過指數雙雙愈走愈低，目前恆生指數為26481.57點，下跌196.81點，跌幅0.74%。國企指數(H股)為10484.83點，下跌60.9點，跌幅0.58%。

小家電股Vesync首次掛牌交易，開盤時為10.4港元，不過已較新股上市時，公開發售的5.52港元高出近九成。

騰訊開高0.5%為586港元，中移動開低0.3%為44港元，友邦開高0.6%為91.5港元。

三大電訊商開展5G業務部署，也激勵中移動一度漲逾2%，聯通與中電信均曾漲逾3%。

三桶油也表現優異，中海油漲幅一度擴大至逾3%，中石油漲1.3%，中石化也漲1.7%。

(時報資訊)