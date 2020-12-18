Wedbush對供應鏈所作的調查顯示，蘋果iPhone 12系列手機的需求，超出了原先該投銀已經相當樂觀的預測。

Wedbush知名分析師Daniel Ives在投資報告中表示，蘋果多年來沒有在推出產品時出現過這樣的「上升趨勢」，這樣類似的盛況僅出現在2014年的iPhone 6系列。

Ives指出：「最近幾天，我們的TMT團隊進行了iPhone手機的亞洲供應鏈調查，對5G版iPhone 12需求的看法越來越樂觀，基於當前的發展軌跡，iPhone 12系列在2021會計年度的需求甚至超過我們的『牛市預測』」。

基於最新調查，Ives表示供應鏈現在預期12月季度iPhone手機組裝量將高達9500萬支，較Wedbush最初的預測與華爾街預測約高出35%。

如果這樣的盛況持續到年底的節日採購旺季，Ives預測蘋果在2021年iPhone出貨量可能突破2.4億支，甚至最高可達到約2.5億支，他表示：「這是令人驚嘆的數字」，輕易跨過2015年創下出貨記錄的2.31億支。

該分析師並表示，iPhone 12系列手機的超級周期，將在未來幾個月持續成為推動蘋果股價的利多因素。

此外，Ives表示其投銀已經獲知2021年版的iPhone手機可能將儲存容量擴大一倍，他亦認為所有2021年推出的iPhone手機都「非常可能」採用激光雷達（LiDAR）技術。

Wedbush與Ives均重申對iPhone「超級周期」的主張，稱全球9.5億支iPhone手機中，約有3.5億準備升級。且基於中國強勁的需求與雄厚的實力，Ives認為當前的趨勢指向蘋果將迎來「前所未見的升級周期」。

他維持對蘋果股票目標為160美元不變，並表示如果出現多頭行情，現在看來可能性越來越大，蘋果目標價將上看200美元。

周四蘋果股價收漲0.70%，為128.70美元。

(時報資訊)