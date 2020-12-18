美國總統當選人拜登過渡團隊17日表示，眾議員、候任白宮高階顧問李奇蒙（Cedric Richmond）16日出現新冠病狀，且在當天與隔日檢測仍呈陽性；不過根據美國疾病管制與預防中心的標準，拜登與李奇蒙並非算是近距離接觸，而拜登17日檢測仍為陰性。

雖然競選團隊的高階顧問李奇蒙確診，但由於近期與拜登共處的時間尚未達到美國CDC近距離接觸標準，拜登不須隔離。

據《國會山莊》報導，拜登曾在15日與李奇蒙同樣出現在喬治亞州替參議員競選，但他們是個別前往，且彼此在開放空間下互動，也都戴上口罩並互動不超過連續15分鐘，並未符合CDC近距離接觸標準。根據CDC準則，近距離接觸定義為雙方曾距離6呎（1.8公尺）內相處15分鐘以上、曾有擁抱或親吻等肢體接觸、曾共用餐具，或病患曾因打噴嚏或咳嗽將飛沫沾染到對方身上。

拜登過渡團隊聲明表示，李奇蒙將進行14日隔離，在親自返回團隊或國會前，必須連續兩次篩檢結果呈陰性；另外與他一同前往喬治亞州的同車人士，以及拜登的新聞團隊成員將自主隔。

李奇蒙不僅是最接近拜登但卻傳出確診的人士，也是最新一位確診的國會議員。李奇蒙身為拜登競選陣營中的資深顧問，李奇蒙可能在拜登入主白宮之後，擔任同樣類似顧問的職務。

(中時新聞網)