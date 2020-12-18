中國人民銀行18日公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，完全對沖當日到期，亦是連續第四日開展僅100億元規模的操作。

本周，考慮中期借貸便利（MLF）在內的全口徑淨投放5,600億元，創近7個月單周新高。

據路透統計，本周公開市場共有1,500億元逆回購到期，其中今日到期規模為100億元。人行15日超預期開展9,500億元MLF操作，不僅遠超本月到期量，亦創單次紀錄新高。

(工商 )