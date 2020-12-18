人行本周淨投放5600億元 創近7個月高 11:002020/12/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行18日公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，完全對沖當日到期，亦是連續第四日開展僅100億元規模的操作。 本周，考慮中期借貸便利（MLF）在內的全口徑淨投放5,600億元，創近7個月單周新高。 據路透統計，本周公開市場共有1,500億元逆回購到期，其中今日到期規模為100億元。人行15日超預期開展9,500億元MLF操作，不僅遠超本月到期量，亦創單次紀錄新高。 11月營收報佳音 IC設計逆勢衝 熱門股－金麗科 分食訂單營運俏 (工商 ) #淨投放 #創近 #公開市場 #MLF #人行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－映泰 題材助攻後市可期 04:102020/12/18 證券．權證 夠麻吉易主 澳台拿下過半股權 04:102020/12/18 證券．權證 《期貨》三大期指2漲1平 1月台指期開高4點 09:092020/12/18 財經 籌資規模達410億美元 歐科技業今年吸金 創新高 04:102020/12/18 全球財經 信驊、群聯震盪攻堅 權證吸睛 04:102020/12/18 證券．權證 美暗示3年凍息 陸不急緊縮 04:102020/12/18 產業財經 付1.8億美元 瑞幸與美SEC和解 04:102020/12/18 全球財經 港籍博士分享中山創業經歷 04:102020/12/18 兩岸新聞 疫情過後再通膨 2021金喜多 04:102020/12/18 投資理財 今年中小企授信 爆增十萬戶 04:102020/12/18 金融．稅務 《通信網路》立端放量反彈 營運展望續佳 11:422020/12/18 財經 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 全球貨櫃航運市場 陷入瘋狂 - 財經要聞 - 工商時報 擔心印度還不了債 今年外資流出近4000億破紀錄 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 台幣會暴漲到哪？專家：看3種貨幣臉色 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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