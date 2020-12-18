針對減稅議題，行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前表示，台灣因為防疫成功，同時也因為經濟處理得宜，是全世界極少數經濟能正成長的國家，政府就把這個經濟成長的果實，明年不但基本工資調漲，而且用減稅方法，來讓全民享受全民一起努力的經濟成果，希望國人同胞繼續努力，讓台灣經濟更好。

媒體詢問，監察院長陳菊2012年的時候也對著前AIT處長司徒文談萊牛的事情，被國民黨批評說現在政府是雙重標準。蘇貞昌回應，台美關係非常重要，外交關係不管是跟哪一國，最注重的就是彼此信任，彼此見面應該是怎麼樣進行，在外交上都會事先講好，不要違背事先的約定，否則就會傷害彼此的信任。今天台美的外交關係是多少人辛苦努力了多少年，一步一步建立起來，希望不要因為個人的情形來破壞了多少國人多年努力的成果。

另外，台商圈流傳，中國航空跟深圳航空要求核酸檢測報告，不能出現「武漢肺炎」的字樣，恐影響台商往返兩岸。蘇貞昌認為，政府對於科學的檢驗非常的重視，用語上，政府也會尊重各該國家的要求，讓國人同胞旅行方便。

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