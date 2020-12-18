新興重劃區主導房市的發展，根據數字科技旗下591調查，近一年全台各重劃區住宅交易量，林口、淡海二大新市鎮分別以超過千件居前二名，全台十大熱門重劃區雖然多數房價均在2字頭，不過已經愈來愈多重劃區房價「坐2望3」。

全台交易量最大的十個重劃區中，以新北市共有新北市林口新市鎮、淡海新市鎮、三峽北大特區、五股洲子洋四個重劃區進榜，桃園中路、青埔進二大重劃區則分居三、四名，新竹也有竹北縣治三期、高鐵特區二個重劃區分居八、九名，此外高雄美術館、台中北屯廍子近一年交易量也進入全台前十名。

值得注意的是，全台十大重劃區中，近一年平均房價，除了三峽北大特區站上3字頭，達每坪31.6萬元之外，其餘九個重劃區房價均在每坪30萬元以下，不過隨著近年整體房市景氣熱絡，建商購地推案積極，首購買盤向都市外圍的平價重劃區移動，尤其二房或小三房加平面車位、總價千萬以內住宅需求強勁，帶重劃區房價漲勢強勁，多數重劃區平均房價雖然還2字頭，不過均已逼近每坪30萬元大關。

其中，北台灣的林口、青埔、洲子洋均在每坪29萬多元，竹北縣治三期、高鐵特區、桃園中路也都在每坪27～28萬元，僅有淡海、台中廍子房價還在2字頭的前段班，也都還有1字頭房價。

591新建案表示，有捷運通車效益的林口、淡海二大新市鎮近一年住宅交易量都超過千件，林口在今年初環狀捷運通車後交通更為便利，屋齡10年上下的中古屋選擇性高，部區區段還有2字頭房價；淡海在「宏盛水悅」、「台北灣」、「海洋都心」等系列指標成屋社區穩定成交下，加上今年底淡海輕軌藍海線通車，部分社區大坪數戶別還有1字頭房價，屬於新北門牌中房價非常親民的區段。

(工商 )