市場憧憬美國能夠在年底前推出新抗疫紓困方案，美股三大指數創收市新高。港股17日升逾兩百點後，18日小幅開低後持續向下。

恒指開盤跌27點，報26,650點，高見26,668點後跌幅擴大，10時半前跌勢轉急，一度跌200點，報26,477，跌穿20日線（約26,545點），又回測10日線（26,447點）附近。

國企指數跌59點，報10,486點。

A股表現分岐，上證指數現報3,404點，跌不足1點。

科技股開盤後一路向下，騰訊開盤漲0.5％，最新跌1.1％，報576.5港元；阿里挫1.2％；小米跌1.4％；京東跌1.5％。

多隻弱勢藍籌造好，中移動逆市升2.7％，報45.35港元；聯通升3.9％，暫為表現最好藍籌；「三桶油」均造好，暫時以中海油升逾3％表現最好。

重磅金融股跑輸，友邦跌1.5％，報89.55港元；匯控挫1.2％。

新能源股續旺，保利協鑫升逾8％；近期配股的信義光能升4％；福萊特升逾半成。

特斯拉創新高，車股向好，長汽曾升逾7％，創五年半高位。

(工商 )