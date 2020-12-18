男星彭于晏外型高大帥氣，是不少女性心目中的男神，沉寂了一陣子，彭于晏近期中於久違公開露面，為主演的新電影《緊急救援》宣傳，還上直播間展現最真實的模樣，然而卻有網友發現，男神一陣子不見，似乎沒有了當年的帥氣，立刻掀起熱烈討論。

彭于晏日前和同劇演員王彦霖，一同上美妝主播李佳琦的直播節目宣傳，只見彭于晏坐在正中間，將頭髮梳成油頭，身穿黑色上衣，膚色很明顯比過去又黑了一階，和一旁皮膚白皙的李佳琦形成劇烈對比，讓不少網友看傻了眼，認為彭于晏真的不適合這個膚色，讓他整個人看起來變得更老。

彭于晏的膚色黑了一階，和一旁的李佳琦形成對比。(圖/翻攝自微博)

網友們紛紛留言狂酸，「我的彭于晏發生了什麼」、「這個膚色真的差」、「我要我的男神」、「以前的膚色比較好看…」、「彭于晏感覺不帥了，是不是髮型問題」、「跟李佳琦對比太黑了」，然而也有粉絲認為只是直播角度問題，就算彭于晏曬黑了也很好看，而且反而更有陽光氣息，「小麥膚色也超帥」。

彭于晏曾被偷拍睡覺崩壞照。（圖／翻攝自微博）

過去彭于晏也曾被拍到崩壞照，當時他因為拍戲太累在飛機上補眠，沒想到竟然被捕捉下來，他睡到整張臉都快被擠到扭曲變形，男神形象頓時崩壞，卻仍被網友大讚帥氣度不減，可見彭于晏的超強魅力。

(中時新聞網)