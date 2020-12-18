國民黨革實院長羅智強18日聲援蘇偉碩醫師，前往台北市警局信義分局自首。羅智強表示，自己深信萊豬就是毒豬，若蘇偉碩醫師違反食安法，那羅智強也違法，同時蔡英文總統也一樣違法。（鄭任南攝）

【現場直播】 羅智強力挺蘇偉碩！今赴警局「自首我+1」｜2020.12.18

前美牛專家小組代表、醫師蘇偉碩因發表「萊劑毒性恐是搖頭丸的250倍」、「人吃萊豬攻擊性恐增加」等言論遭衛福部以《食安法》告發。台北市議員羅智強今赴警局自首，痛批如今

民進黨的政要當年都曾高舉反萊劑大旗；既然要辦蘇偉碩，不如「把我跟總統蔡英文」，以及所有曾反萊劑的民進黨人都一起抓去關。羅更喊話：「蔡英文，你要不要也出來跟著我一起自首，拜託你好不好？」

羅智強表示：「請問蔡英文總統，過去民進黨還把蘇偉碩聘為所謂的『講解萊劑對人體影響』的講師，為什麼現在蘇偉碩沒變，奇怪了，蔡英文、民進黨你們都變了？豈止蔡英文，幾乎檯面上政治人物所有人都反萊豬。」羅指出，包括副總統賴清德、交通部長林佳龍、高雄市長陳其邁、駐美大使蕭美琴、立法委員蘇治芬、陳歐珀、劉建國、潘孟安、管碧玲等人，都曾強烈反對含瘦肉精肉品。

羅智強表示：「我想請問蔡英文總統，你們曾把瘦肉精、萊克多巴胺講成這麼恐怖、這麼惡毒、這麼有毒、這麼有害，台灣人民能不相信嗎？台灣人只好相信了。昨天，我在街頭演講346場，有32位民眾到我前面投下反萊豬的票，但也有1位民眾到我前面來嗆聲，他說：『憑什麼說萊劑有毒？』我只回了他一句話：『你不要問我好不好，你可不可以問蔡英文啊？是蔡英文拿著毒牛的標語在街上逛大街，我怎麼幫她回答呢？』」

羅強調，他也想求求那位嗆聲的民眾，到總統府前去陳情，請蔡出來告訴大家：「為什麼要拿著毒牛的標語出來逛大街呢？到底是真的是毒牛，還是蔡英文你是騙子在騙大家呢？」

羅智強感嘆，如今台灣社會在民進黨的執政下，竟走到如此「雙標」。他說，既然民進黨要用《食安法》關3年，來封大家的口、嚇大家，「那沒關係，你不要只關蘇偉碩啦，羅智強關一關啦，台灣7成反萊豬的民意關一關啦，最重要是把蔡英文關一關啦，還有我剛剛念到所有民進黨的政要跟立委全部抓去關一關啦。」羅並抨擊，台灣社會怎能「查水表」查到這麼過分、無限上綱，更喊話：「蔡英文你要不要也出來跟著我一起自首，拜託你好不好？」

(中時新聞網)