中天新聞台12日起轉戰YouTube，日前主播鄭亦真在錄影中，大啖漢堡、喝可樂，堪稱是新聞界史無前例，不僅觀看人次爆表，她的人氣也跟著水漲船高，昨日她上傳一張照片，那雙辣腿讓不少網友看呆。

中天主播鄭亦真日前在播報午間新聞時，有不少網友於直播聊天室敲碗要她吃漢堡，也在留言處刷整排漢堡符號，過沒過久，工作人員果真遞上了一個漢堡給她，首度在播報新聞中嗑漢堡，讓她直呼「平常都是忍著飢餓播完新聞」。

鄭亦真也因此被不少網友稱為「漢堡姐姐」、「漢堡主播」，外型相當亮眼的她，昨（17）日一連上傳3張美照，她身穿窄裙套裝，等待電梯的同時，透過電梯反射的鏡面大玩自拍，只見她修長的辣腿無限延伸，讓不少網友都看傻了，直呼「漢堡主播超正」、「私下的樣貌跟播報新聞都好美」。

今年5月有網友分享鄭亦真私下運動美照。（圖／翻攝自IG）

事實上，早在今年5月，有鄉民在PTT發文分享鄭亦真私下運動照，紮起馬尾、穿運動小可愛、貼腿運動褲，香肩及鎖骨線條一覽無遺，再加上招牌甜美笑容，令粉絲們都融化了。

(中時新聞網)