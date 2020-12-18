每年台灣各地的跨年晚會都會比嘉賓陣容，今(18日)稍早，台南市長黃偉哲宣布今年台南跨年將請到「少女時代」成員孝淵，名單一出讓網友又驚又喜，但也有人懷疑是否只是連線跨年？對此，稍早黃偉哲親自回應網友，強調：「本人親臨現場！」並透露孝淵已經通過隔離和檢疫，並於跨年演唱完隔天就離台返回韓國。

黃偉哲發文宣布跨年晚會名單。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

今年初因新冠肺炎疫情影響，往年常見到外國人來台開唱或表演參加活動的盛況不再，今年2月本來有9組韓星宣佈來台公演，除了鄭容和與朴志訓順利落幕，其餘不是延期，就是取消。隔月，少女時代太妍、聖圭、SF9、GOT7、金在中等人的活動也一一宣布延期，讓許多粉絲可說是渡過「最悶的一年」。

黃偉哲回應網友。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

今黃偉哲的臉書發文宣布年底跨年晚會卡司，強調：「全台獨家少女時代陪你跨年」，「是的，你沒看錯，少女時代孝淵在台南陪你跨年！」網友問：「孝淵是本人來，還是用5G連線直播」，黃偉哲回應絕對是本人，「已經隔離檢疫通過」，其他粉絲則說：「市長太棒！跨年請到少女時代」、「出生以來台南最強的卡司，不愧是被市長耽誤的觀光局長」、「謝謝市長，邀請這麼多卡司來台南跨年」，有人說想去但怕人爆炸多，黃偉哲又回：「來嘛來嘛」。

台南市長黃偉哲公布今年耶誕跨年活動最後一波跨年夜的卡司陣容。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲指出，今年跨年重量級巨星孝淵，來自韓國大勢女團「少女時代」，不僅在亞洲及國際上都累積廣大歌迷，今年7月以「DESSERT」回歸，更累積高達3468萬次的觀看次數，可說是一位擁有超高人氣的藝人。

黃偉哲透露孝淵已經隔離檢疫通過。（圖／中時資料照片）

黃偉哲還強調，儘管孝淵因為必須配合中央規定進行居家檢疫14天，實際能在台南停留的時間並不長，但市府將為她準備多項台南著名的農特產品與美食，希望她能感受到台南的種種美好。

黃偉哲公布台南市耶誕跨年活動最後一波的卡司名單，除孝淵外，還有金曲歌神張震嶽、金曲獎創作歌后魏如萱、超人氣偶像男神畢書盡、國民臉蛋天才炎亞綸、國民全能妹妹吳映潔（鬼鬼）、千萬點閱歌姬文慧如、聲林之王冠軍李友廷、其他實力派唱將如李芷婷、張立昂、Karencici、呂士軒、王艷薇、曾昱嘉等，主持人則有莎莎、吳建恆，並於當晚由TVBS轉播。

市府今年擴大辦理耶誕跨年活動，不但整體場次數量全國第一，邀請的藝人總數也是全國第一，幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單，除了已經辦理完畢的2場親子活動，18日晚間將舉辦爵士樂無限音樂會，邀請剛獲得金曲獎最佳國語專輯的王若琳、NSO國家交響樂團、荷蘭美聲Martin Hurkens、英國流行古典歌手Mary-Jess、帶來不同的音樂饗宴。

另外，在演唱會部分，19日浪漫情歌夜，則有田馥甄、周興哲、閻奕格、蔡旻佑等藝人開唱；26日搖滾嘻哈夜則邀請林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣；27日青春流行夜則有在南部首次合體的五堅情（陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒），以及柯敏薰、采子、Spark、台語天王翁立友、大支等。

市府也提醒民眾，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實聯制資訊（https：／／forms.gle／qggS5qGM4VtZwufA8），並戴口罩保障自己與家人安全。

(中時新聞網)