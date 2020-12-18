台灣南北兩地，簡直「平行時空」！北部連日陰雨，下到快讓人發霉了，不過就一天陽光露臉，臉書被洗版；南部天氣好到網友自嘲「下雨？能吃嗎？」台南、高雄、屏東沿海，12月至今「一滴雨也沒下」。

臉書粉絲專頁台灣颱風論壇天氣特急PO文，指12月上半月全台總雨量統計，山區第1名是大屯山的1369毫米、平地第1名則是宜蘭蘇澳1165毫米，「只是半個月雨量，可以累積這麼多，真的很誇張」。

北部的雨「下到不要不要」，南部儼然另一個國家，颱風論壇指出，統計後發現，台南、高雄、屏東沿海一帶，這3個地區過去兩周「一滴雨都沒下」。

網友崩潰「宜蘭已沉」、「可憐可憐北部人吧！車子裡一股發霉味，衣服都曬不乾」；南部人也有話要說，「台南很久沒下雨了」、「高雄真的一滴雨都沒有」、「水庫快渴死了」。

更慘的還在後頭，陽光短暫露臉僅一天，明起北台灣不僅轉冷，且雨又會開始下，下周一最低溫預計約15度。

(中時新聞網)