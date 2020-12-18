立委涉貪案，台北地方法院徵詢立法院後今獲同意許可延長羈押，但關於延押徵詢爭議，新時代法律學社理事長、政大法律系教授楊雲驊表示，每個會期中，立法院如果已經許可對立委逮捕拘禁，其效力應該及於該會期結束，所以法院延長羈押應該不需立法院再次許可。如立委已經因交保等原因恢復自由，此刻又有羈押的必要，才需立法院再一次許可。

目前台灣沒有任何法律規範，法官對於先前徵詢後獲立法院同意於延押時必須再次徵詢，這是值得探討的一件法律爭議，換句話說立委的保護傘一旦被收走了，是否一段時間都要再問問立院的意見。

德國法學博士楊雲驊教授認為，依德國及日本的實務做法，北院先前徵詢立院，獲同意在會期中可讓法官羈押國會議員，如今只是押期將屆，法官須有另一次的延押考量，基於審判獨立法官審酌要件後可逕行裁定羈押與否。

由於此次立委在會期中涉貪面臨羈押，是台灣司法上首次遇到的法律問題，在開議中受憲法層次保護的立委們，延押是否還要法院再次徵詢，立院應考慮制定相關法規，不要再把事情推給司法，並作出侵犯審判核心之虞的舉措。

另外法官向立院的徵詢由合議庭直接出函即可，還是必須要由司法院代轉交給立法院，目前也沒有法律條文明訂，也應妥適研擬相關修法，讓司法審判機關有徵詢作業的標準流程。

(中時 )