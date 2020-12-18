時任黨主席的總統蔡英文（身穿黑衣）領軍反美牛，還可看到現任駐日代表謝長廷（左六）、立法院長游錫堃、綠委何志偉（左）當時也熱情響應，一同參加遊行活動。（圖為資料照）

長期關注萊豬議題、捍衛食安的醫師蘇偉碩，因曾發表萊劑毒性比搖頭丸還高等指涉「萊豬有毒」言論，遭衛福部認定不實言論告發違反《食安法》。對此，一粉專翻出過去總統蔡英文反美牛上街遊行畫面，痛批：當時民進黨是怎麼抨擊萊牛就是毒牛，結果現在說萊豬不等於毒豬？

為聲援蘇偉碩，臉書「方遠北杯講看麥」粉專17日貼出民進黨官方Youtube網站於2009年發布的影片，內容為時任民進黨主席的蔡英文，領軍反美牛上街遊行的影片。該粉專譏諷，「2009年民進黨告訴我們，萊牛就是毒牛；2020年民進黨卻告訴我們，萊豬不等於毒豬」，更提醒網友，「請大家下載備份，誰知道哪天這部影片就不見了」。

這影片是2009年民進黨為反美牛進口，於2009年11月14日發動「反毒牛、反出賣、反欺騙」示威遊行活動，蔡英文上台致詞表示，「今日我們要去遊行，我們遊行有一個很重要的目的，就是要保護我們大家的健康，保護我們的爸爸媽媽，我們的朋友，我們的兒子女兒，我們全體國民的健康」。

蔡英文指出，「（美牛）這是一個民生問題，這不是一個政治問題，我們今天是為全體國民健康走街頭，我們的政府，在處理（美國）牛肉問題時候，從來都沒有和我們商量過，沒和國會商量，沒有和在野黨商量，更沒有告訴我們的社會大眾，他在談什麼，他要做什麼。這種政府是不透明的，是欺負民眾的」。

蔡英文批評，「我們是民主社會，對於一個公共議題，我們大家要有公共的參與，來確保我們全民的健康，這個政府違背民主原則，違背透明化原則，這個不是我們選出來的民主政府」。

蔡英文接著批評，「這個政府，在民眾壓力底下採取一個迂迴的戰術，用三管五卡來迂迴、來欺騙我們，也欺騙國會，在朝野協商的時候，他們說要立法禁止，在11月17日以前，要完成修法禁止進口，現在國民黨已經開始反悔了，他們反而要把協議的內容，寫進我們的法律，把協議變成國內法，綁得我們更死，欺負我們更多，讓我們受騙更深，這種政府我們要不要走街頭去抗議！要不要」？

蔡英文強調，「我們的立場很簡單，只有一個。政府回到談判桌重啟談判，把所有事情開誠布公，好好的談一談，讓我們國民健康有保障、有保護，這個才是我們期待政府替我們做的，如果他做不來我們就叫他下台，這樣好不好」！

蔡英文主張，「我們的訴求，今天的訴求很簡單只有一個，重啟談判，沒有談判以前，是不可以擴大進口，也要他們保證不能進口，這樣好不好」！底下的群眾都大喊好！蔡英文更表示，我希望大家在行進之中，要注意自己的安全，但要大聲的說出來我們的訴求，好不好」！

看完這段影片，宅神朱學恒在臉書感嘆，「這不是在野的國民黨的主席江啟臣，這是2009年上街反毒牛在野的民進黨主席蔡英文」。該影片Youtube下方也有許多網友留言，「2009蔡英文早就罵過2020的蔡英文」、「現在我再把蔡英文請出來...請她來問蔡英文」、「拿著麥克風的這位女士，這段話講得真棒，請務必講給2020的蔡英文總統聽」。

蔡英文主席參加『反毒牛 反出賣 反欺騙』大遊行

(中時新聞網)