前年19歲的女子鄭裕燕因被母親責罵「高中交男友太早」，她竟指使男友韓沅彬殺死母親，歷審考量家屬求情，依對直系血親尊親屬犯殺人罪判刑15年6月，她提上訴辯稱自己控制力明顯減低應減刑，最高法院酌以鑑定報告駁回她的上訴、全案定讞。

犯案時20歲的韓沅彬，因喜歡鄭女在對方以分手相逼下，失去理智殺人，希藉此方式可以與鄭裕燕繼續交往，二審考量死者家屬希望輕判，讓他早點回社會，做一些對社會有貢獻的事，將他判刑13年8月，他放棄上訴已入獄服刑。

判決指出，鄭與韓在2017年透過朋友在網路上認識後，隔年開始見面交往，鄭因其母管教甚嚴，不允許她交男朋友，她先以LINE與男友討論殺害母親，再由韓男在大社果菜市場的停車場埋伏，等到鄭母買完菜後，持水果刀殺死對方。

一、二審將鄭女判刑15年6月，她提上訴主張精神抗辯，最高法院認為，她與韓的LINE對話內容對犯罪之萌生、謀議及執行，於犯案時均意識清楚，對於犯案之動機、過程均可清楚描述，並一再交待韓沅彬要知所隱避，行蹤切勿被人發現，可見控制力未顯著減弱。

最高法院認為，鄭女犯案時對外界之認知功能與思考判斷能力均屬正常，且對己身違法行為之質與量的控制能力，以及對其行為屬於違法行為之判斷力，均無明顯減低之情形，不符合刑法19條減刑規定，駁回上訴，將鄭女判刑15年半確定。

(中時 )