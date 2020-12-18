吳姓男子3年前到堂弟租屋處借住，沒想到他趁堂弟收假回軍營，與堂弟女友單獨相處之際性侵她，她遭性侵後向友人LINE訴苦，稱「感覺養一個野狼在家裡隨時會被欺負」，最高法院維持歷審認定，依強制性交罪將吳男判處3年6月徒刑確定。

吳男被害人男朋友的堂哥，他在2017年6月11日晚間，前往她與男友的租屋處借住、留宿，男友當天晚上收假回軍營，隔天凌晨1點左右，吳男抱住她後撫摸胸部，他不顧對方堅稱「不要」等語，並以雙手、雙腳推拒、掙扎，仍加以性侵。

被害人遭侵犯後向朋友傳訊息表示「好煩，怎麼好愧疚好愧疚」「感覺養一個野狼在家裡隨時會被欺負的感覺」等語。

歷審考量吳男是被害人堂哥，為圖滿足自己性慾性侵被害人，造成她心理創傷甚鉅，所為應予非難，且吳男犯後猶否認犯行，飾詞圖卸，尚乏悔意，將他判處有期徒刑3年6月，最高法院駁回上訴定讞。

(中時 )