工業電腦大廠研華(2395)聚焦4大產業及3大技術及產品趨勢，強化智慧城市互聯生態圈布局，搶攻中國大陸基建商機。投顧法人對此正向看待，認為研華耕耘此領域已久，將有助智能服務事業群（SIoT）部門長期展望。

研華近期股價震盪向上，今（18）日開高穩揚，最高勁揚5.31％至347元，逼近7月底觸及的346.5元新高，早盤維持逾4％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近期持續偏多操作，本周迄今買超729張。

研華「Advantech Connect」智慧城市物聯網線上夥伴峰會17日揭幕，指出最新IDC報告預估，中國大陸市場在智慧城市的技術支出將持續成長，預計至2023年將達到400億美元規模，主要投入項目包括可持續的基礎建設、數據驅動的治理方案及數位化管理。

研華此次線上夥伴峰會聚焦智慧服務與零售、智慧物流、智慧醫療、智慧建築等4大產業，以及工業移動、工業物聯平台、智慧遠程設備管理三大技術與產品趨勢切入，探討如何以大數據、物聯網、雲端、AI、5G等趨勢技術，強化智慧城市互聯生態圈。

投顧法人認為，受新冠肺炎疫情衝擊，今年工業類股營收均見衰退，但西門子（Siemens）、漢威聯合（Honeywell）、開拓重工（Caterpillar）等全球大型公司，以及研華、樺漢等台灣工業電腦廠，均在近期法說中認為營運谷底已過，預期明年將重啟成長動能。

投顧法人指出，由於今年營收衰退主要由於訂單出貨遞延、而非取消，看好工業類股明年營收成長動能將優於過往，明年進入下個成長周期。認為研華在邊緣運算發展上將維持領先優勢，預期明年營運可望恢復成長，看好營收及獲利均可望重返雙位數成長。

投顧法人認為，研華在技術上長期居於領先地位，營收成長率及獲利結構遠優於下游系統場同業，且所處產業具長期發展趨勢，預期長期營運將持續受惠5G基礎建設、智慧製造升級、邊緣運算需求增加，維持「買進」建議、目標價340元不變。

另一家投顧法人態度則相對保守，研華耕耘智慧城市已久，相關產品線係歸類於智能服務事業群（SIoT）部門，目前營收比重為10～20％，且長線展望佳。不過，考量近期研華接單狀況轉差，不利於後續業績表現，故仍維持「中立」評等。

該投顧法人指出，觀察目前工業電腦產業概況，呼吸器等醫療設備、筆電等防疫衍生商機買氣續熱，各國政府為改善景氣而增加財政支出，亦有助於軌道交通、5G基礎建設等電信設備的公共建設標案加速釋出。不過，博奕、零售、工廠自動化等市場需求仍較疲弱。

投顧法人認為，影響研華後續營收表現的關鍵將在歐洲及台灣。其中，歐洲近期接單狀況雖見改善跡象，但多數客戶對短線總體經濟前景仍持謹慎看法，台灣客戶釋單態度亦趨守，均不利於研華營收表現，營運動能復甦時程仍有待進一步觀察。

(時報資訊)