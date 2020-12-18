因國際原物料及鋼材價格持高，加上市場需求強勁，為反映原物料成本，中鴻17日再開漲盤，並創下近3年最大單月漲幅；業者表示，海外鋼價急升，加上中國汽車與家電業續熱，且國內房市和營建業熱絡，因此調漲價格，為貼近國際市況。

周四(17日)中鴻開出1月盤價，冷軋、熱軋每公噸調漲1,200元，約漲逾4%，而鍍鋅鋼每公噸調漲2,500元，約漲逾6%，為連續7個月調漲，其中熱軋鋼品累計漲幅逾23%，冷軋鋼品累計漲幅則逾18%(商品行情網)

(時報資訊)