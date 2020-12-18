智冠(5478)今年前3季每股盈餘6.11元，創10年來同期新高，法人預期，第4季仍可望持續獲利，全年獲利也將創下10年來新高。展望2021年，MyCard維持穩定並邁向海外、網龍(3083)兩款新手遊上市，藍新科技金流擴大線下布局，樂觀看待明年三箭齊發。

智冠財管中心總經理鍾興博表示，2019年原本期待智冠今年數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業能射出三箭，不過，網龍這支箭可能飛得比較遠，對於2021年還是樂觀看待三箭齊發。

2021年在在通路MyCard方面，將前進東南亞地區，把台灣成功經驗複製到東南亞；金流部分，藍新科技今年交易額可望突破500億元，目前已經有20幾萬合作商家，單月營收8000萬元，線上已經獲利，目前推廣線下，希望線下規模能夠最到跟線上一樣，2022年變成智冠的一支大箭，處理交易金額可以從500億元提高到1000億元。

網龍今年《黃易群俠傳M》表現不如預期，總經理呂學森指出，公司內部做了非常大的調整，將先前獨立出去的研發子公司再併回網龍，集中資源開發較大型的手遊，在研發力量重新整併後，明年將重新開發《尋秦記》和《天子傳奇》兩款手遊，《尋秦記》的美術製作會與智樂堂合作，這二款都會在明年下半年陸續推出。此外，網龍會把舊的端遊或手遊做資料片更新維繫目前業績，在新遊戲未上市前，力拚損平或小賺。

(時報資訊)