美股全面收紅並沒有激勵韓國股市，多空交戰下，KOSPI也正進行平盤保衛戰。KOSPI指數暫為2770.6點，上漲0.17點，漲幅0.01%。

週五南韓股市疲弱，利空消息為目前全韓每日確診人數高達1062案例，已連續三天新確診人數破千位數字大關。韓國政府也考慮將防疫社交距離政策，從目前大首爾地區的2.5級，首都圈以外的全韓地方的2級，是否一口氣調至最高等級3，但屆時將對韓國經濟與社會產生重大衝擊。

至於利多方面，市場傳出美國國會很可能會在今年底推出另輪疫情紓困方案，但顯然地韓股空頭居上方，KOSPI也在進行平盤保衛戰。

早盤中主要權值股走弱，半導體巨頭三星電子下跌0.4%，SK海力士跌1.7%。外資上(17)日賣超811億韓元，約0.74億美元，目前交易貌似意興闌珊。

最新匯價，目前1美元可兌換1098.6韓元，韓元貶值5.3元，尚守住1100心理關卡。

(時報資訊)