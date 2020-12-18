特斯拉上海工廠的最新航拍圖顯示，該廠已經開始正式生產國產Model Y。圖片顯示，大約40輛Model Y停放在停車場中，每輛車都覆蓋著保護套。
這些車輛似乎已經準備好向客戶交付，它們比近幾個月來在各地發現的其他Model Y 更精緻。隨著Model Y進入實際生產階段，特斯拉似乎準備在2021年1 月份開始大規模交付這款全電動跨界車。
另有消息稱，特斯拉首席執行官穆斯克(Elon Musk)正準備在新年之後前往中國，他此行可能是為了監督Model Y的生產和交付事宜。
穆斯克是特斯拉生產廠的常客，上海工廠也不例外。雖然由於疫情帶來的旅行限制，他在2020 年的大部分時間裡都被限制在美國，但他仍然去過幾次歐洲，視察柏林工廠的建設進度。
中國市場似乎是特斯拉拼圖中的更大板塊，可能會幫助其鞏固在這個不斷增長的市場的主導地位。穆斯克曾在2019年表示：「我真的認為中國才是未來。」
(工商 )
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