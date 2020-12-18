遠傳friDay影音在17日公佈了年度排行榜後，遠傳friDay音樂2020年度排行也一併揭曉。其中最受關注的2020華語年度金榜，讓人懷念的（小鬼）黃鴻升多首相關作品上榜；由盧廣仲和陳昊森分別詮釋的〈刻在我心底的名字〉，歌曲獲得第57屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」肯定，帶動歌曲點播次數。年度熱搜歌手以周杰倫、鄧紫棋、五月天、蔡依林和玖壹壹等受到用戶喜愛，而在今年都有推出最新專輯的楊丞琳和田馥甄同樣表現優異。2020年度熱搜歌曲則以抖音相關作品最受到用戶青睞，包括邱振哲 Pika〈太陽〉、阿冗〈與我無關〉等，影劇作品則以電視劇《想見你》片尾曲和金馬電影《刻在你心底的名字》最為熱門。

根據friDay音樂公布的2020年金榜，結果如下：

＊熱門歌手Top 5：周杰倫、鄧紫棋、五月天、蔡依林和玖壹壹

＊熱門歌曲Top 5：夢然〈少年〉、八三夭〈想見你想見你想見你〉、阿冗〈與我無關〉阿冗〈你的答案〉、邱振哲 Pika〈太陽〉

此外，friDay音樂也同步公捕了2020韓語年度金榜、日語年度金榜、台語年度金榜、西洋年度金榜以及華語年度金榜等五大榜單。其中華語年度金榜中，今年意外驟逝的小鬼黃鴻升，有不少歌曲上榜，包含〈扛得住〉（feat.竇智孔、柯有倫）、〈地球上最無聊的下午〉、〈我不是空笑夢〉等，展現出歌迷對他的思念，也為年終歡慶氛圍中帶來幾絲令人心酸的感受。

想要進一步了解完整的friDay音樂2020年度金榜，可以前往以下網址收聽並查看完整榜單。而除了friDay影音、friDay音樂公布的年度成績單之外，因為5G服務開通應運而生的friDay雲遊戲服務，也公布了2020年最熱門雲遊戲排行榜，奪下前四位的依序是《NBA2K20》、 《THE KING OF FIGHTERS XIV（拳皇XIV）》、《大富翁 8》、《越南大戰 XX》，還沒有親自體驗過雲（端）遊戲魅力的朋友，在申辦5G服務後即可下載體驗！

(科技)