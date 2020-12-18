鴻海集團推進ESG有成，16日除在上海報業集團指導、財聯社主辦的“2020投資峰會-ESG高峰論壇”中拿下“2020中國企業ESG最佳案例”，並入選《中國企業優秀ESG案例白皮書》，同日也在廣州舉辦的“2020責任中國·CSR年度盛典”中，榮膺“年度責任創新企業”獎項，可謂是雙喜臨門。

鴻海指出，一日兩獲殊榮，不僅代表對鴻海集團由F1.0向F2.0、F3.0轉型升級的肯定，也對集團“永續經營=EPS+ESG”理念的認可。

2020年，突如其來的新冠疫情為企業帶來了莫大的考驗，鴻海趕在農曆新年前成立防疫指揮中心並持續至今，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，密切關注疫情變化態勢，並運用集團科技積累及"六流"優勢，全方位築建百萬員工健康防疫網路，另疫情發生之初，面臨全球口罩短缺的現象，鴻海也主動作為，於2月5日率先在集團龍華園區導入口罩生產線，並借助自身在生產管理、市場協同、技術輸出等方面的能力與優勢，打通原材料採購、設備製造、產品生產等全產業鏈，從源頭增加口罩的生產供應。不僅為集團員工提供支援，還向社會積極輸出，為疫情防控關鍵關頭提供有力支撐，在完整的防疫佈署下，鴻海不僅在今年3月中旬就提前達成了復工復產的目標，還取得了大陸園區零感染的成績。

另在抗疫對外支援輸出上，今年3月初，工業富聯也在鴻海集團牽頭統籌下，聯手上海潓美醫療科技向武漢市政府捐贈1000台由潓美醫療研發、工業富聯協助生產，總價值達5000萬元的氫氧氣霧化機，用於新冠肺炎患者的康復治療，以智慧製造為戰勝疫情積極貢獻力量。

在綠色環保方面，早在2020年年初時，鴻海已於 CSR 報告書中設立相關綠色環境保護目標：與2015年相比，2020年碳排放將下降24％，節能22％，持續符合廢物處理達100％轉換率，焚化率低於10％。

劉揚偉強調，推動ESG也許會讓企業的顯性成本增加，但是透過這些努力，除了創造新商機之外，也會讓員工對公司更有向心力，員工在工作時更放心，所以在隱形成本上其實是減少的。”劉揚偉進一步強調，ESG推動不僅將降低企業的“隱形成本”，在企業轉型升級及產品推動上，ESG也是一個轉機，如集團當下正積極推動的“3+3”發展策略中的綠能環保電動車就是例證。

劉揚偉指出，真正的領導級企業不只是商業世界的領導，也應是社會的領導力量。因此永續經營，除了反映企業財務數字的 EPS 外，彰顯企業在社會、環境永續發展貢獻的 ESG 也愈發重要，這也是鴻海堅信的“永續經營=EPS+ESG”理念。

劉揚偉強調，推動ESG首先要和國際接軌，掌握國際ESG大潮流；其次切勿獨善其身，推動ESG需要整個產業鏈一起推動才會有成果。未來，鴻海除了自身努力外，也希望帶動供應鏈和同業一起，共同建立責任製造的準則。

(工商 )