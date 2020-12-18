為了提供石虎保育，農委會現在提供「友善石虎生態服務給付試辦方案」，只要位於石虎熱點的苗栗縣通霄鎮及南投縣中寮鄉兩鄉鎮農民，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，並符合農藥安全檢出規範，每公頃就核發2萬元獎勵金，農委會主委陳吉仲今天早上透露，除了石虎以外，明年將納入水獺、草鴞、水雉等瀕危生物。

除了提供友善石虎耕作每公頃2萬元獎勵之外，只要配合架設自動相機監測並在3個月內拍攝到石虎出沒，每個案區域再核發1萬元獎勵金；而社區團體成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年核發6萬元獎勵金；若巡守範圍內架設自動相機，3個月內拍到石虎影像，再發給10萬元獎勵金。

若放養家禽場域若疑似石虎入侵危害家禽，農友不傷害石虎生命且立即通報縣府處理，經縣府勘查有危害事證，先發給3千元獎勵金；若配合監測並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元獎勵。

據統計，友善石虎生態給付從2019年7月推動至今，已有383公頃加入「友善石虎農地管理」，20隊社區巡守隊參與棲地巡護、167戶養禽戶願意通報石虎入侵，還有171處透過自動照相機拍攝到石虎。

陳吉仲表示，為了友善更多動物，農委會擬納入水獺、草鴞、水雉等瀕危生物，也針對水梯田、水田、陸上漁塭及區外私有保安林等重要生物多樣性棲地提供給付。

(中時 )