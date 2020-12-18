警政署督察室與高雄市警局督察室、新興分局昨晚10點多，掃蕩高市新興區早已春色遠播的某大樓，警方先控制住泊車員工，之後便衣警察立刻搭乘電梯抵達16樓KTV，搜索各間包廂，發現其中3間包廂內，有小姐正在盡情熱舞中，且裸露上半身，或者上空坐著與男客聊天。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

警政署督察室南下高雄追查脫衣陪酒色情酒店，17日晚攜手高雄警方突襲1家位在新興區的某大樓內KTV，當場在3間包廂逮獲14名陪酒小姐生正裸體露胸陪酒，警方將負責人、少爺和陪酒小姐共18人帶回問訊，訊後移送法辦。

警政署督察室與高雄市警局督察室、新興分局昨晚10點多，掃蕩高市新興區早已春色遠播的某大樓，警方先控制住泊車員工，之後便衣警察立刻搭乘電梯抵達16樓KTV，搜索各間包廂，發現其中3間包廂內，有小姐正在盡情熱舞中，且裸露上半身，或者上空坐著與男客聊天。

警方查扣店方營業所得近6萬元、領檯紀錄表、監視器設備等證物，逮捕28歲林姓負責人及3名少爺，依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，14名陪酒小姐依違反社會秩序維護法裁罰。

轄區新興分局表示，今年下半年曾查妨害風化案件20件88人，9月間在新興區和平一路，另查辦脫衣陪酒1件18人，昨晚警政署聯手高雄警方查獲脫衣陪酒，對涉案業者行政違規部分，警方將運用第三方警政策略，函請市府相關主管局處進行裁罰，以擴大執行成效，並持續掃蕩色情業者。

(中時 )