精神科醫師蘇偉碩長期關注萊豬、萊牛議題，近期被衛福部「查水表」。副總統賴清德今早出席公開活動被問及此事，拒絕回應。衛福部食藥署長吳秀梅則說，已經藉由新聞稿告訴他講的不對，但他還是一直重複那些論述，難道我們做政府就要讓他們一直講嗎？有人這樣一直說，會造成民眾恐慌。

蘇偉碩曾在2012年受邀替民進黨上課，談萊劑食安議題，也曾與民進黨一起走上街頭反萊牛。如今面對萊豬、30月齡以上萊牛開放進口，他仍高調反對，近期卻遭衛福部以假訊息為名告發，收到偵訊通知書，甚至被要求在聖誕節晚上赴高雄到案說明。

吳秀梅今出席罕見疾病基金會20週年活動，會前受訪時指出，由於直接溝通不容易，食藥署這段時間有透過新聞稿告訴蘇偉碩他講的不對，但這麼多次他還是一直重複那些論述，真的是會影響民眾。

對於蘇偉碩的言論，吳秀梅說，沒有科學證據的論述不應該，難道我們有時候做政府，就是要讓他們一直講嗎？像是萊劑比搖頭丸嚴重250倍，連呼吸都有，會引起精神病、自閉症等，有人這樣一直說，就會造成恐慌。

由於假訊息難以界定，許多人也都會把萊豬稱為「毒豬」，說法有點太廣泛，要如何認定違法？吳秀梅說，用毒豬這個說法已經不正確，我們吃牛吃這麼久，裡面5分之4也是有萊克多巴胺，從美國進口的牛肉大部分也有萊克多巴胺。

至於前衛生署長楊志良昨在廣播節目上直言「我今天在這裡說萊豬有毒，請他們給我也發通知」，吳秀梅僅說「他希望我們去做是不是？」，隨後搖頭嘆氣，不再說話。

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(中時 )