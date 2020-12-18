美國能源部長Dan Brouillette 當地時間17日發布的一項命令，為軍事基地和其他重要國防設施供電的公用事業公司將被禁止使用來自中國的高壓變壓器和其他所謂的大宗電力設備。該命令自發布之日起30天內生效。

該命令是川普政府限制華為技術有限公司和其他中國公司獲得西方網路和技術廣泛行動的又一步驟。美國國務院以擔心間諜活動為由，向歐洲和其他地方的盟友施壓，要求禁止使用華為和中興通訊公司下一代5G通信網路。美商務部已努力掐斷對華為的高科技電子晶片供應。

Brouillette在一份聲明中說，美國必須確保電網不受外國對手的攻擊和利用。

據要求匿名討論尚未公開訊息的能源部官員稱，能源部正在發布的命令具體影響四類電力設備：電力變壓器、發電機升壓變壓器、斷路器和無功設備。他們表示，該命令預計將影響美國不到5％的公用事業公司。

官員們說，這項命令與震撼美國政府的網路攻擊無關，此前，川普在5月發布行政命令，阻止美國從被認為對國家安全有風險的實體購買某些電力系統設備。它還授權能源部長確定限制的設施詳情，並制定限制與該類設備相關的交易的標準。

近年來，國會議員和川普政府提出了對電網易受外國干涉的擔憂。國家情報局局長去年的一份報告警告說，中國和俄羅斯都有能力針對電網和天然氣管道發動網絡攻擊。

其中，被挑出對美國電網構成特別威脅的公司是華為，這是家中國的太陽能電池板、能源存儲技術和電信基礎設施生產商。

(工商 )