台南市議長郭信良、台南市長黃偉哲及多位議員， 18日在議會廣場一起宣布「百花齊放展覽」開幕，並象徵府會共同主辦的「十年有成、臺南共好」縣市合併升格10周年感恩系列活動正式展開，從即日起到2021年元月3日，將有一連串精采的活動，在議會及市府園區陸續登場。

郭信良表示，台南市四季氣候變化不大，溫和宜人，而且是個花園城市，就算是冬天，仍然可以看到各色花朵綻放的景色，因此市議會特地推出百花齊放展覽，共展出近百種、達3萬株的花草，置身其中彷彿春天提前到來，希望藉此帶給民眾迎接新年的喜悅與期待。

郭信良說，除了打頭陣的百花齊放展覽，23日起在議會大廳將有「議會歷屆正副議長油畫展及合併升格10周年回顧展」；24日晚上在議會廣場有燈會啟燈及平安夜點燈祈福；26日在西拉雅廣場有議長盃全國學生儀隊競賽；明年元月1日到3日在西拉雅廣場還有歡樂氣墊嘉年華，活動非常密集，一定讓人目不暇給。

郭信良強調，最不容錯過的是從24日起到明年元月3日，在永華府會園區的大型花燈展出。為了與市民鄉親同樂，除了26日和31日外，這段期間每天晚上在議會廣場，都有晚會及摸彩活動，獎品十分豐富，前來參觀的民眾還能參加議長盃繪畫及攝影比賽，請把握機會參加。

黃偉哲也指出，永華府會園區白日百花齊放，晚上千燈齊亮，包括37區公所也都有花燈展出，非常美麗。這10年來市府很努力在做市政建設，邀請市民大眾一起歡慶10周年的同時，也希望大家齊心邁向下一個10周年。

黃偉哲還補充說，為了平衡溪北溪南觀光發展，明年除夕跨年晚會將在柳營代天院舉辦，敬請期待。

(中時 )