台北地院審理立委集體貪汙案，民進黨立委蘇震清、國民黨委廖國棟羈押期21日屆滿，合議庭3日提訊2人調查，認有延押必要，8日透過司法院轉函立院請求同意延押。立院今（18）日上午在朝野無異議下許可，北院表示，待接獲立院回函，將立刻作出裁定。

北檢起訴指控蘇震清、廖國棟及陳超明分別收賄2580萬元、790萬元、100萬元，移審北院時，合議庭認3人涉犯貪汙罪嫌疑重大，且具豐沛人脈與資力，有逃亡之虞，可能勾串共犯及證人，裁定3人羈押禁見，至本月21日屆滿。

因陳超明不爭執檢方起訴事證的證據能力，且涉案情節相對單純，相關證據、證人已於4日調查完畢，檢方認為羈押原因已消滅，不堅持續押，合議庭同日裁定陳500萬元交保，限制住居、出海、出境，每周2須至派出所報到。

蘇、廖部分，因有證據、證人待調查，羈押原因仍在，合議庭認為有延押必要，考量上次「先裁定羈押」、「暫押候審室」、「後徵詢立院」程序，遭辯護律師質疑違法限制被告人身自由，合議庭這次在裁定前先透過司法院轉函請求立院許可，避免再引爭議。

(中時 )