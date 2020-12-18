暫時揮別到底是走是留陰霾，火箭「大鬍子」哈登18日續在熱身賽先發登場，拿20分、9助攻與7籃板，搭配首披火箭戰袍的伍德貢獻27分、10籃板，火箭再以128比106修理馬刺，熱身賽3勝1敗作收，新球季開幕戰24日對上雷霆。
前場熱身賽才以112比98輕取馬刺的火箭，18日很快就靠三分火力，取得兩位數以上領先，打完前3節，火箭就以98比68大幅領先馬刺，就算末節雙方都派板凳陣容上場磨練，馬刺仍無法把落後差距縮小到個位數，熱身賽3戰全敗。
哈登此役先發打了27分鐘，投14中8，含三分球投6中3，整體狀態明顯比前役好，不過火箭球迷的焦點卻放在從活塞跳槽過來的伍德身上，他先發只打24分鐘，就拿27分、10籃板，艾瑞克戈登也有23分，沃爾則是宣告輪休沒打。
而在黃蜂與魔術之戰，今年選秀榜眼「球弟」拉梅洛鮑爾總算打出不錯成績，全場投17中7，拿下18分、5助攻、2籃板與1抄截，幫助黃蜂123比115強壓地主魔術，拿下熱身賽首勝，洛席爾攻下黃蜂全隊最高20分，葛拉漢也有18分。
(中時 )
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