中華開發金控所屬凱基慈善基金會發起「2020歲末傳愛-耶誕禮物到偏鄉」活動，邀請集團成員共同參與；開發金控董事長張家祝率先響應並帶領金控及子公司中華開發資本同仁發揮愛心，募集超過160個禮物鞋盒，送交凱基慈善基金會分送雲林、嘉義、屏東等6所偏遠學校作為耶誕禮物，讓學童感受溫馨的節慶氣氛。開發金控總經理龐德明亦以實際行動支持，代表開發金控及中華開發資本將禮物鞋盒送交凱基慈善基金會。龐德明表示，開發金控力行「永續、付出、影響力」的ESG核心理念，今年主動響應集團成員主辦之公益活動，期望串連集團的力量，擴大影響範圍，本次募集禮物鞋盒活動成功彙聚集團成員的愛心轉化為正向的能量，一同關懷偏鄉弱勢，投入社會公益。凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基證券已連續四年參與耶誕禮物到偏鄉活動，每年募集500多個禮物鞋盒分送台灣偏鄉小學，累積致贈超過2,000位學童。除了募集禮物鞋盒，每年也招募同仁擔任志工，親手將愛傳遞學童，同仁的感受更為深切。開發金控及中華開發資本從高階主管到基層同仁皆熱情參與禮物鞋盒募集活動，以小時候收到禮物的感動心情，精心準備及包裝禮物。亦有同仁發揮大手牽小手的精神，和子女一同挑選適齡的童書、文具、生活或保暖用品，抱持感恩與分享的心情，為資源有限的偏鄉學童盡一份心力，也讓禮物鞋盒增添一份教育意義。開發金控以專業投資見長，深信教育是最有價值的投資，長期關注平等教育機會，提供偏鄉弱勢學童更豐沛的教育資源和機會，以提升關懷面向的深度與廣度，創造正向且長遠的影響，讓社會效益極大化。在推動永續社會的發展方面，開發金控透過中華開發文教基金會、凱基慈善基金會及各子公司結合企業核心職能，長期推行「薪傳100 X 課輔100」、「營養100分」、「我們班的小飛象」、「技藝職能獎學金」、「愛，讓機會萌芽」、「愛，從小學起」等教育扶助專案，落實包括消除貧窮、消除飢餓、健康與福址、教育品質、就業與經濟成長、減少不平等、和平與正義制度及全球夥伴等8項聯合國永續發展目標(SDGs)的達成，共同實踐「共創永續社會」的核心價值。

(工商 )