78位美國眾議員今天聯名致函美國國務卿蓬佩奧，以「台北」無法確實反映美台強健關係為由，呼籲將駐美國台北經濟文化代表處更名為「台灣代表處」，並支持雙邊洽簽自由貿易協定。

眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）等78位眾議員今天致函美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，他在國務卿任內採取許多挺台作為，但現在是處理3項美台關係議題的時候。

議員指出，過去40年來，美國國務院並未以「台北」或「中華台北」等稱謂稱呼台灣，美國與台灣的交流不僅限與台灣首都官員，與其他地方政府與人民也有往來，因此「台北」一詞無法確實反映雙邊關係內涵。

議員表示，去年5月美國在台協會（AIT）對等機構「北美事務協調委員會」獲更名為「台灣美國事務委員會」，美方應進一步擴大此政策，將駐美國台北經濟文化代表處（駐美代表處）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

此外，議員也呼籲蓬佩奧，將美台日益強健的關係納入考量，發布更新版「對台交往準則」。

議員指出，多年來，這項準則對美台關係設下許多非必要限制，包含美國政府與駐美代表處官員能會面地點等。這些限制存在目的主要是管控與中國的緊張關係，而非推動美台關係中美國的利益。

議員最後也呼籲蓬佩奧，支持美台洽簽自由貿易協定（FTA）。議員說，有鑒於總統蔡英文政府近期鬆綁美豬美牛進口限制，美方應儘速對此友好表示做出回饋，他們相信美國人民會強烈支持類似協定簽署。

信函是由華府遊說團體台灣人公共事務會（FAPA）發起，也同時寄送給「台美經濟繁榮夥伴對話」美方主談人、美國國務次卿柯拉克（Keith Krach），以及國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）。

(中央社)