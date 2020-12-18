日媒報導，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，預料今天向日本政府厚生勞動省提出批准申請，日本最快可能在明年3月開打。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，預料輝瑞將在今天提出輝瑞&德國BNT疫苗批准申請，這是首家藥廠在日本國內提出批准申請。輝瑞&德國BNT疫苗已在英國及美國開始接種。

輝瑞已與厚生勞動省達成基本協議，到2021年6月底止，將提供日本6000萬人份的疫苗（每人施打2劑、共1億2000萬劑）；輝瑞在日本也已實施臨床試驗。

相關人士表示，臨床試驗結果已完成，預料今天將向厚生勞動省提出批准申請。這是首家藥廠在日本國內提出批准申請。

輝瑞日前宣布根據在全球各國進行臨床試驗的最終效果分析，疫苗有效性可達95%，厚生勞動省接下來將基於疫苗有效性及安全性進行審查，來判斷是否批准。

共同社報導，厚生勞動省將慎重進行審查，快的話可能在2021年3月開始讓民眾接種輝瑞疫苗；與此同時，也將呼籲各地方政府盡速做好接種疫苗的相關準備工作。

(中央社)