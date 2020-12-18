香港壹傳媒集團創辦人黎智英被因涉犯港區國安法關押，新北市長侯友宜公開聲援黎智英，侯今（18）日上午出席活動時表示，捍衛民主、人權、新聞自由是他一貫的立場，我們看待一件事，不是看待個人。

媒體詢問侯友宜聲援黎是否與2024總統大選有關？侯友宜說，捍衛民主、人權、新聞自由，這些都是普世價值，和他一貫的立場一致，我們看待一件事情，不是看待個人，捍衛進步的原動力，讓民主國家往前走，這也是我們應盡的責任，所以每個國人對民主、人權、自由、新聞等一定要全力捍衛，讓我們的民主愈來愈進步，國家愈來愈民主化。

另外被問到立委提案退休警察比照國軍，提高所得替代率，新北市長侯友宜表示，他以前曾是警察的一份子，警察工作除了非常辛苦，還是高危險行業，冒險犯難、犧牲生命，捍衛國家安全，內政的安全不亞於國防安全，都是在為國家犧牲奉獻，給警察更多的福利保障，讓他們安心去全力守護國土，這是政府應盡的責任。

(中時 )