梁詠琪出道25年，清新形象深受喜愛，經典歌曲《膽小鬼》、《短髮》、《天使與海豚》，至今仍讓歌迷朗朗上口，現年44歲的她近日曬出20年前的專輯封面照，與現今模樣對比，幾乎完全沒有改變，讓所有人驚呼：「是吃了防腐劑嗎」。

梁詠琪在微博曬出1997年發行的第一張國語專輯《短髮》，專輯封面上的她頂著一頭微捲短髮，對著鏡頭露出甜美微笑，對比20年後拿著專輯的她，一樣穿著黃色上衣，頂著招牌短髮和甜美微笑，雖然相差20年但模樣幾乎沒有改變，而是多了一份成熟女子的韻味。

梁詠琪保養得宜，20年前後對比幾乎沒有差異。（圖／梁詠琪微博）

對此梁詠琪寫道：「今天重温多年短髮造型時，無意中對比一下現在的我，和以前第一張國語專輯的模樣，發現這一頭短髮，不知不覺已經陪伴你我成長20年，而且剛巧也是一襲淡黄衣、帶著同一個微笑、同一個眼神，繼續做個熱愛生命熱愛生活的短髮女孩」，言語中透露出對粉絲的感謝之意。

梁詠琪微博全文。（圖／梁詠琪微博）

對此粉絲也紛紛留言：「20年過去了，還是没什麼變化，依舊那麼年輕漂亮」、「你保存了CD，我還有當年的卡帶哦，是不是更有味道」、「膽小鬼這首歌陪我長大，現在依舊很愛」。

(中時新聞網)