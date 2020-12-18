台積電前營運長蔣尚義確定回鍋中芯擔任副董後，同樣出身台積電的中芯聯合執行長梁孟松隨即向董事會閃辭。3年前梁孟松加入中芯時，台積電創辦人張忠謀雖不評論，但也透露，梁在離開台積電前很忠心，唯一讓他覺得好感打折的原因，是梁跑來跑去（先後去三星、中芯）。

台積電前資深研發處長梁孟松，曾是蔣尚義手下愛將，也曾是台積電內被看好的研發專才。但梁孟松於2009年初離開台積電後，率多位FinFET技術（鰭式場效電 晶體）團隊成員投效韓國三星，並出任三星研發副總經理，使三星與台積電的技術差距急速縮短。

為此，台積電以梁孟松涉嫌洩漏營業秘密對其提告，法院判決梁孟松於2015年結束前禁止使用、洩漏台積電的營業秘密及人事資料。梁則在競業禁止期限結束後，才返回三星任職。之後梁又被中芯國際挖角，於2017年10月開始擔任聯合執行長至今。

前武漢弘芯執行長、前台積電營運長蔣尚義日前確定回鍋中芯擔任副董事長後，引發現任聯合CEO梁孟松不滿，認為不被尊重和信任，憤怒提出辭呈。

台積電前研發大將梁孟松，先轉戰三星又跳槽中芯。張忠謀曾接受《電子時報》專訪時，提到對於「台積電叛將」梁孟松的看法。張忠謀認為梁孟松在離開台積電以前很忠心、很好，唯一讓他覺得好感打折的原因，是梁跑來跑去（先後去三星、中芯）。張忠謀語帶惋惜表示，2008年知道梁要離開台積電時，曾很努力要留住梁，但最後並未留住。

(中時新聞網)